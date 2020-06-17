В Одессе самолет упал на дорогу: Пилот погиб

Один пилот самолета погиб, второй получил тяжелые травмы.

17 июня, в районе в районе 6 км Овидиопольской дороги в Малиновском районе Одессы упал самолет Y1 “Дельфин“, разработанный Одесским авиационным заводом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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По предварительным данным, один пилот самолета погиб, второй получил тяжелые травмы, ему оказывают помощь.



Четырехместный самолет “Дельфин“ разработан на Одесском авиационном заводе. Впервые летательный аппарат совершил полет в 2010 году, с тех пор модель осталась невостребованной.



В конце мая 2020 года завод возобновил испытания самолета.

Напомним, американский истребитель F-15 рухнул в Северное море.

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