В половине Украины нельзя ослаблять карантин – Минздрав

Сразу одиннадцать регионов, включая столицу, не проходят по основным критериям для ослабления ограничений.

По состоянию на среду, 17 июня, Киев и десять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читай также: Шмыгаль хочет ужесточить наказание за несоблюдение масочного режима

Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мер не готовы город Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Все они не вписываются в критерии для ослабления карантинных ограничений по такому критерию как количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Максимально допустимый показатель составляет 12, но в этих регионах он превышен. Больше всего на Львовщине (37,36) и в Черновицкой области (36,06).

Читай также: ВНО в Украине не отменят - Шмыгаль

В то же время по двум другим критериям – загруженность больниц и количество ПЦР-тестов на 100 тысяч населения – ни в одном регионе страны нет отклонений от допустимых показателей.

Напомним, на 17 июня в Украине зафиксировано 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За сутки выявлено 758 новых случаев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.