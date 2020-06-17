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В половине Украины нельзя ослаблять карантин – Минздрав

Комментариев: 2
Сразу одиннадцать регионов, включая столицу, не проходят по основным критериям для ослабления ограничений.
Иллбюстративное фото
Иллбюстративное фото
ГПСУ

По состоянию на среду, 17 июня, Киев и десять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мер не готовы город Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Все они не вписываются в критерии для ослабления карантинных ограничений по такому критерию как количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Максимально допустимый показатель составляет 12, но в этих регионах он превышен. Больше всего на Львовщине (37,36) и в Черновицкой области (36,06).

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В то же время по двум другим критериям – загруженность больниц и количество ПЦР-тестов на 100 тысяч населения – ни в одном регионе страны нет отклонений от допустимых показателей.

moz.gov.ua

Напомним, на 17 июня в Украине зафиксировано 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За сутки выявлено 758 новых случаев.

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Теги: карантин, Минздрав, коронавирус
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Комментариев (2)
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askjhl    17.06.2020, 13:59
Оценка:  0
askjhl
Да хрен вам уже удастся загнать людей по домам, плевать все хотели на ваш карантин.
AMELAY    17.06.2020, 13:58
Оценка:  -1
AMELAY
НУЖНО СРОЧНО РАСПУСКАТЬ ПАРЛАМЕНТ И ПРЕЗИДЕНТА МОЛДАВАШКУ-КОМИКА В ОТСТАВКУ, УКРАИНА КАТИТСЯ В БЕЗДНУ - КРУГОМ БЕЗЗАКОНИЕ... НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ ГЛАС НАРОДА! ЭТО НАША СТРАНА, В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНОСТРАНЦЕВ!!! ВЫХОДИМ В КИЕВ НА ОТСТАИВАНИЕ УКРАИНЫ
Они хотят прикрыться карантином
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