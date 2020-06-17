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Смерть Порошенко-старшего: известны печальные обстоятельства

Комментариев: 3
В “ЕС” рассказали, как умер отец Порошенко.
Алексей Порошенко
Алексей Порошенко
Главком

Отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Иванович скончался в результате инсульта, который произошел 15 июня. Причиной инсульта якобы стало то, что Порошенко-старший узнал, что сына вызывают в суд для избрания меры пресечения и о том, что прокуратура требует арест. 

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Об этом стало известно от источника в офисе Петра Порошенко, пишет Главком.

По данным источника, 11 июня в семейном кругу Алексей Порошенко отметил 84-ый день рождения. Несмотря на возраст именинник чувствовал себя хорошо.

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К слову, Петр Порошенко узнал об инсульте отца во время допроса в Апелляционном суде Киева, где он именно давал показания по делу о государственной измене Януковича. Фотографу издания Буквы удалось зафиксировать тот момент, когда в перерыве судебного заседания Порошенко телефону сообщили о внезапной болезни отца.

Порошенко узнал об инсульте отца в суде
Порошенко узнал об инсульте отца в суде
Буквы

Напомним, умер отец Петра Порошенко. Накануне мужчину экстренно госпитализировали с инсультом.

 

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Теги: Порошенко, смерть, Петр Порошенко, Алексей Порошенко
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Комментариев (3)
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Carelessangel    17.06.2020, 17:01
Оценка:  0
Carelessangel
да по х у й сдохла собака
МаксимУм    17.06.2020, 16:46
Оценка:  0
МаксимУм
Трижды герой?
МаксимУм    17.06.2020, 16:46
Оценка:  0
МаксимУм
Брежнев отдыхает)))
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