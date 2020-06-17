Кабмин запретил тяжелым фурам ездить днем

В период жары грузовикам разрешено передвигаться по дорогам и улицам только в ночное время.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 17 июня, решил ограничить движение крупногабаритного транспорта по автодорогам Украины с 8:00 до 20:00, чтобы защитить от разрушения дорожное полотно. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе правительственного заседания.

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“Поручается Государственному агентству автомобильных дорог, Национальной полиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры по ограничению движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более 28 градусов по Цельсию на автодорогах, улицах и дорогах в населенных пунктах с 8:00 до 20:00“, - зачитал Аваков текст соответствующего документа.

Также госагентству “Укртрансбезопасность“ и полиции поручено обеспечить с 20 июня до 31 августа работу общих мобильных групп для выявления нарушителей правил проезда большегрузного транспорта.

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По словам Авакова, проект был разработан по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Заседание Кабмина, на котором было принято решение ограничить передвижение фур:

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное, посвященное срочным мерам, направленным на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений.

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