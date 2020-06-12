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В Украине массово строят дороги к курортам

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В ближайшее время должны открыть несколько отремонтированных дорог к Черному и Азовскому морям.
В Украине массово строят дороги к курортам
© Офис президента
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  • В Украине продолжается "Большая стройка"
В Украине массово строят дороги к курортам
В Украине продолжается "Большая стройка"
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В рамках программ “Большая стройка“ в Украине вскоре откроются новые отремонтированные дороги к курортам на Черном и Азовском морях. об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
 

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По словам главы Укравтодора Александра Кубракова, в первую очередь доделают трассу Н-30, которая проходит по территории Запорожской области и соединяет Васильевку и Бердянск. Эту обновленную дорогу протяженностью 120 км откроют в июле.
 
Международная трасса М-18, которая выводится в Васильевку из Запорожья, сейчас полностью ремонтируется. Идут работы на всем участке. И вся она будет присоединена к нормальной сети дорог, - добавил он.
 

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Также, по его словам, в июле начнут ремонтировать дорогу в Очаков. Продолжается ремонт дорог в Скадовск на Херсонщине и Затоку в Одесской области.
 
Ремонт дорог также продолжается и в других туристических регионах. В частности, в этом году планируют сделать трассы, которые идут из Хмельницкого в туристический центр Каменец-Подольский и Сатанов.
 

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Ремонты продолжаются и в рамках проекта Малого карпатского кольца на территории трех западных областей страны, а также на дорогах Долина - Хуст и Н-13 (Львов - Самбор - Ужгород).
 

Напомним, эксперты проверили в двух областях 10 объектов проекта Большая стройка и результаты аудита оказались не очень положительные. Об этом сообщил министр развития общин и территорий  Алексей Чернышев.

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Теги: дороги, строительство, Укравтодор, ремонт дорог, курорт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    12.06.2020, 18:55
Оценка:  0
Woodbrother
Трассу Бердянск -Запорожье открывать по новой не надо. Ее еще при Ющенко построили через Токамак.
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