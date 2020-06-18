Украина может вернуться к жесткому карантину: В МОЗ рассказали детали

Граждане должны соблюдать рекомендации Минздрава.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может вернутся к жесткому карантину. Для того, чтоб этого не случилось, нужно соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения о социальном дистанцировании, масках и чистых руках.

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Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

Ляшко подчеркнул, что возвращения жесткого карантина, наверное, не хочет никто: ни граждане, ни предприниматели, ни власть.

Но если мы не будем придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации МОЗ о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема. Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни, - отметил Ляшко.

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Напомним, в Киеве мобильные группы будут следить за соблюдением карантина. Столичный мэр рассказал о деятельности мобильных групп и напомнил о штрафах за несоблюдение карантина.

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