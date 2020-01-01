Под Одессой родители посадили на цепь 11-летнюю дочь

Так ребенка наказали за то, что ушла без спроса домой с застолья, где пьянствовали родители.

В Одесской области полицейские объявили трем лицам подозрение в пытках ребенка. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

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Как рассказали правоохранители, событие имело место в апреле текущего года в одном из сел Белгород-Днестровского района. Тогда, по словам соседей, что мать избила 11-летнюю девочку за то, что та без разрешения ушла домой из гостей, где взрослые выпивали.

В ходе досудебного расследования, начатого по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, следователи полиции выяснили, что девочку не только били, но и привязывали на цепь, чтобы не убегала из дома. И отношение к этому имела не только 42-летняя мать ребенка, но и ее 40-летний сожитель, который пристроил цепь к дивану. Также в деле фигурирует 41-летняя подруга матери, по советам которой родители прибегли к такому методу “воспитания“.

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С учетом новой информации событие переквалифицировали на ч.2 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса Украины и всем трем фигурантам объявили подозрение. Кроме того, действия матери, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, квалифицированные еще и по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Следствие пока продолжается.

Напомним, в начале июня похожий случай произошел в Луганской области. Там мать посадила на цепь свою 14-летнюю дочь в целях “перевоспитания“.

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