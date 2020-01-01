Рада снова забраковала Программу Кабмина

Повторный провал Программы лишает правительство годового иммунитета от отставки.

Верховная Рада отклонила доработанную Программу деятельности Кабинета министров. Проект постановления №3330, который был разработан на основе представленных министерствами предложений совместно со всеми парламентскими комитетами, поддержали только 207 народных депутатов при минимально необходимых 226.

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Представлять обновленный документ с парламентской трибуны вышел лично премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Утверждение нашей программы – это поддержка украинского производителя, малого и среднего бизнеса, поддержка энергетики и фермеров, обновленная медицинская реформа и изменения в пенсионной системе, это удешевление кредитов и повышение социальных стандартов, поддержка очень большого количества шагов, которые мы будем делать, чтобы получить общий результат“, - сказал он.

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За программу отказались голосовать в полном составе фракции “Голос“, “Батькивщина“ и “ОПЗЖ“, а также часть “Слуг народа“. Нардепы оппозиционных партий заявляли, что правительство Шмыгаля не заслуживает на годовой иммунитет от отставки, который дает принятие программы, и должно быть уволено.

Одной из ключевых претензий нардепов было присутствие Арсена Авакова на должности министра внутренних дел.

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Для справки. В программе правительства определены краткосрочные приоритеты его работы (организация противоэпидемических мероприятий, осуществление экономических мер поддержки) и долгосрочные (развитие малого и среднего бизнеса, поддержка отечественного промышленного производителя и т.д.)

В программе много внимания уделено пандемии COVID-19. В этой части указано, что сейчас медицинских мощностей в большинстве регионов Украины достаточно для того, чтобы обеспечить одновременное лечение прогнозируемого пикового количества инфицированных. В то же время правительство будет работать над тем, чтобы достаточный уровень способности медицинской системы был во всех регионах.

Напомним, первую версию программы деятельности Кабмина Верховная Рада забраковала в начале июня. Тогда об этом просил и сам Шмыгаль, поскольку программа была недоработанной.

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