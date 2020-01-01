Смертельное ДТП в Запорожье: Авто загорелось после лобового столкновения

Оба водителя погибли.

В ночь на 18 июня в Запорожье произошло ДТП, унесшее жизни двух людей. В результате лобового столкновения одна машина загорелась. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

Читай также: Под Винницей пьяная женщина на авто сбила четверых детей

В результате аварии, на улице Хортицкое шоссе в Запорожье двое водителей погибли на месте, один пассажир получил травмы.



Правоохранители установили, что 25-летний водитель автомобиля "Daewoo Sens", двигаясь по улице Хортицкое шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Geely", за рулем которого был мужчина 1985 года рождения.

Читай также: Загорает в тюрьме: Опубликованы фото виновницы смертельного ДТП Зайцевой

Оба водителей погибли на месте, женщину, которая была на пассажирском сидении в "Geely" госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.



После столкновения авто "Daewoo Sens" загорелось.



По факту происшествия полиция открыло уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.



"Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, у которых есть видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой откликнуться и обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102", - говорится в сообщении.





Напомним, под Винницей пьяная женщина на авто сбила четверых детей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.