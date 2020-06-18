В Чернигове народного избранника встретили яйцами
В Чернигове во время официального визита политика встретила группа радикально настроенных активистов. Молодые люди устроили засаду нардепу, перекрыв дорогу. Когда задержать авто Рабиновича не удалось, активисты перешли в наступление. Они забросали машину заранее припасенными яйцами.
Об этом сообщает “Украинская Правда“
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Сообщается, что депутат Верховной Рады приехал возложить цветы к Вечному огню. Машина, по некоторым данным, ждала его на тротуаре, мешая пешеходам. Это якобы и вызвало вспышку агрессии молодчиков.
Вадим Рабинович описал инцидент на своей странице в соцсетях.
Авто преследовали очень интересные радикалы, блокируя дорогу и разбрасывая сельхозпродукты, - отметил он.
В результате конфликта пострадал полицейский. Дело в том, что правоохранители пытались успокоить активистов, но нарвались на неприятности. Общественники вооружились баллончиками и стали брызгать аэрозолем. Кроме того, напали на одного из правоохранителей. Он с травмами попал в больницу.
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Около десяти участников стычки были задержаны. Их допрашивают в отделении. Устанавливается круг всех причастных к инциденту лиц.
Ранее мы сообщали, как Рабинович заявил о том, что не позволит продать украинскую землю.
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