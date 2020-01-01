Полицейские собрали неожиданно "богатый улов", расследуя дело о краже автомобиля.

При обыске на СТО копы нашли гранатомет, гранаты и угнанный Range Rover

При обыске на СТО копы нашли гранатомет, гранаты и угнанный Range Rover

Во время обыска на одной из ровенских СТО правоохранители обнаружили гранатомет, гранаты, янтарь и находящийся в розыске “Range Rover“. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что правоохранители проводили следственные действия в рамках уголовного производства по факту незаконного завладения транспортным средством. В ходе санкционированного обыска на одной из станций техобслуживания в Ровно был обнаружен реактивный противотанковый гранатомет, три гранаты (РГО, Ф-1 и РГД-5), два запала, один дистанционный запал и пять полиэтиленовых пакетов с камнями янтаря-сырца общим весом 24 килограмма.

Кроме того, следователи нашли там же внедорожник “Range Rover“, который находится в розыске как похищенный. Транспортное средство с киевской регистрацией имело явные признаки подделки номерных агрегатов.

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По фактам незаконного хранения боеприпасов, янтаря-сырца и подделки номеров узлов и агрегатов транспортного средства начаты досудебные расследования по части 1 статьи 263, частью 1 статьи 240-1, статьей 290 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовных производств назначены экспертизы, по результатам которых будет приниматься соответствующее процессуальное решение. Решается также вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее стало известно, что полиция накрыла банду, угонявшую элитные автомобили. Преступную группу возглавлял ранее судимый уроженец Крыма.

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