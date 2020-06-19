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В Украине появился новый министр

Комментариев: 5
Роман Абрамовский возглавил министерство, которое было создано меньше месяца назад.
Роман Абрамовский
Роман Абрамовский
Фейсбук/Роман Абрамовский

Верховная Рада утвердила Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов. Его кандидатуру поддержали 264 народных депутата.

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Представляя себя с трибуны, Абрамовский заверил, что четко знает, что делать, чтобы преодолеть вызовы, которые стоят перед отраслью.

Он поблагодарил правительство Дениса Шмыгаля за разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два, и заверил, что с самого начала был противником объединения ведомств энергетики и экологии.

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В то же время парламентская оппозиция, в частности представитель “Батькивщины“ Сергей Власенко сетовал, что нардепам предлагают очередного “кота в мешке“: кандидата, который не показывает свою программу деятельности на будущей должности.

После голосования новый министр принес присягу на верность народу Украины.

С назначением на министерскую должность Абрамовского поздравил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Приветствую Романа Абрамовского в правительственной команде в должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Роман Абрамовский в нашей команде работал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

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Премьер также отметил, что новоназначенный министр обладает большим опытом работы как в бизнесе, так и в государственном управлении.

Верю, что его назначение значительно повысит качество работы в сфере экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. Желаю вновь назначенному министру успешной работы на благо Украины, - резюмировал премьер.

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Для справки. Роман Абрамовский – бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Этот пост он занимал с февраля по сентябрь 2015 года. С октября 2019 года занимал пост заместителя министра энергетики.

Напомним, Министерство экологии, которое возглавил Абрамовский – новое. Его выделили из состава Министерства энергетики в конце мая.

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Теги: Минэкологии, Верховная Рада, Кабмин
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Комментариев (5)
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ЗЕленомойский    19.06.2020, 13:24
Оценка:  0
ЗЕленомойский
И опять Жи.д .
SS-TOTENKOPF    19.06.2020, 13:11
Оценка:  +2
SS-TOTENKOPF
Еще один дармоед и педараст
ruckola    19.06.2020, 12:38
Оценка:  -1
ruckola
І незабаром ми побачили, що є потреби не тільки такого плану, що треба бути з ними разом в окопах, у бліндажах.
Красногвардеец1    19.06.2020, 12:37
Оценка:  -22
Красногвардеец1
В полку паразитов-дармоедов прибыло!
sem    19.06.2020, 12:30
Оценка:  0
sem
Вот этого и такого токо и не хватало ...
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