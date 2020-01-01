Замглавы МИД Божок просит отстранить его из-за дела Порошенко

Дипломат фигурирует в деле о назначении Семочко замглавой СВР.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил временно отстранить его с занимаемой должности в связи с тем, что он фигурирует в дела против экс-президента Петра Порошенко. Об этом Божок написал на своей странице в Twitter.

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Замминистра отметил, что просит отстранения, чтобы его дипломатический статус не мешал следствию.



"Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус" мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко». Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания" попросил об отстранении сам", - написал он.

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По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, летом 2018 года склонил Божка, занимавшего должность главы Службы внешней разведки, назначить Сергея Семочко замглавой СВР. Сторона обвинения считает, что Божок назначил его на основании якобы незаконного указа президента.

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