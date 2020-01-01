ДТП в Харькове: известно, сколько Зайцева заплатила потерпевшим

Зайцева заплатила первые компенсации.

Адвокат двух пострадавших в резонансной аварии в Харькове, когда мажорка Зайцева на элитном авто влетела в толпу людей, Лариса Матвеева рассказала, сколько ее клиенты получили компенсации.

Читай также: “Я не планирую так долго жить”: Пьяная мажорка устроила гонки по Киеву

Об этом адвокат рассказала в комментарии Сегодня.

По словам Матвеевой, сейчас на счета пострадавших поступило около 30 гривен.

От Зайцевой недавно поступили первые платежи. Двум пострадавшим поступили платежи суммами чуть больше 30 грн. Никто не считает, что заключение на 10 лет является справедливым наказанием для Зайцевой в этой ситуации. Никто не верит в ее раскаяние и в то, что она сожалеет, что она будет проводить свою жизнь в желании адекватно извиниться перед потерпевшими, - сказала Матвеева.

Читай также: ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов будут отбывать весь срок лишения свободы

Также она отметила, что видела фото на которых Зайцева загорает на солнце, отбывая наказание в тюрьме. Между тем, свое мнение по этому поводу Матвеева не озвучила.

Напомним, в Сеть попали фотографии Елены Зайцевой, которая отбывает наказание за совершение смертельного наезда на 6 человек в Харькове.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.