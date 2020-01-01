Миссия ОБСЕ выявила почти 900 мин на полях в ОРДЛО

Наблюдатели ОБСЕ опубликова доклад о ситуации на Донбассе.

В период с 1 по 14 июня мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на полях оккупированной территории Донбасса более 870 противотанковых мин. Большинство снарядов находятся рядом с населенными пунктами. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

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Около 300 мин обнаружили возле жилых домов в Водяном. Еще примерно 440 мин нашли возле Широкой Балки, 10 из них вблизи жилых домов



В ОБСЕ отметили, что за отчетный период в зоне боевых действий на 30% снизились случаи нарушения режима прекращения огня.



"Около 6 850 нарушений, включая порядка 2 750 взрывов, по сравнению с примерно 9 850 нарушениями и ориентировочно 2 650 взрывами соответственно за предыдущий двухнедельный отчетный период", - отмечается в докладе.

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Наблюдатели ОБСЕ также подтвердили. информацию о трех погибших гражданских. о трех жертвах среди гражданского населения, которые получили ранения.



"Общее количество жертв с начала 2020 года составляет 51 человек: 6 погибших и 45 раненных", - говорится в отчете.

Напомним, на Донбассе двое бойцов ВСУ подорвались на мине.

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