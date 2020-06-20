В Минздраве разъяснили, нужно ли надевать маску на пляже

Глава Минздрава разъяснил правила поведения на пляже в условиях карантина.

Ношение защитной маски на пляже во время карантина не обязательно, однако граждане должны соблюдать социальную дистанцию даже на пляжах. Об этом на брифинге в субботу, 20 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Так, отвечая на вопрос журналиста, является ли обязательным ношение масок на пляжах, и кто будет следить за соблюдением карантина в этих зонах, Степанов ответил:

Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, то есть места между гражданами должны быть не меньше, чем полтора метра друг от друга. В таком случае ношение масок не обязательно, но с обязательным соблюдением социальной дистанции... Должны следить за соблюдением карантинных мероприятий органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

Напомним, коронавирус в Украине за последние сутки подтвердили у 841 человека, у 35 825 с начала эпидемии. Также Украина вплотную приблизилась к страшному рубежу – коронавирус убил уже 994 человека.

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