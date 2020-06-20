В Минздраве разъяснили, нужно ли надевать маску на пляже
Ношение защитной маски на пляже во время карантина не обязательно, однако граждане должны соблюдать социальную дистанцию даже на пляжах. Об этом на брифинге в субботу, 20 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читай также: За сутки в Киеве 76 новых больных, один умер
Так, отвечая на вопрос журналиста, является ли обязательным ношение масок на пляжах, и кто будет следить за соблюдением карантина в этих зонах, Степанов ответил:
Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, то есть места между гражданами должны быть не меньше, чем полтора метра друг от друга. В таком случае ношение масок не обязательно, но с обязательным соблюдением социальной дистанции... Должны следить за соблюдением карантинных мероприятий органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.
Напомним, коронавирус в Украине за последние сутки подтвердили у 841 человека, у 35 825 с начала эпидемии. Также Украина вплотную приблизилась к страшному рубежу – коронавирус убил уже 994 человека.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.