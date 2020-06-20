Их тысячи: В Украине посчитали иностранных беженцев

20 июня отмечается Международный день защиты беженцев.

На сегодня в Украине проживает около трех тысяч беженцев, еще почти шесть тысяч – обратились за получением соответствующего статуса. Об этом сообщили в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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“На сегодня в Украине проживает около трех тысяч беженцев и около шести тысяч человек, которые обратились в миграционную службу за получением статуса или борются это право, обратившись в суд за защитой“, - говорится в сообщении.

В то же время в Офисе омбудсмена признают, что в Украине беженцы часто ограничены в реализации своих прав на жилье, устройства на работу, получения помощи в медицинском учреждении, получение образования, изучение языка, оформление документов социально-правового характера и тому подобное.

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В Офисе омбудсмена считают, что для улучшения состояния соблюдения прав всех категорий лиц, ищущих убежища, должно быть повышено самосознание граждан к проблемам, с которыми они сталкиваются, когда оставляют свои дома, а также созданы правовые, экономические, социальные условия реализации гарантированных прав и свобод.

Напомним, закрытие границ ЕС в результате пандемии коронавируса привело к снижению числа заявок на получение убежища в ЕС весной 2020 года до 10-летнего минимума.

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