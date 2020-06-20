Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Их тысячи: В Украине посчитали иностранных беженцев

Комментариев: 2
20 июня отмечается Международный день защиты беженцев.
В Украине ищут убежища тысячи иностранцев
В Украине ищут убежища тысячи иностранцев
facebook.com/office.ombudsman.ua

На сегодня в Украине проживает около трех тысяч беженцев, еще почти шесть тысяч – обратились за получением соответствующего статуса. Об этом сообщили в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Читай также: В Венгрии заявили, что подчинятся решению Суда ЕС о беженцах

“На сегодня в Украине проживает около трех тысяч беженцев и около шести тысяч человек, которые обратились в миграционную службу за получением статуса или борются это право, обратившись в суд за защитой“, - говорится в сообщении.

В то же время в Офисе омбудсмена признают, что в Украине беженцы часто ограничены в реализации своих прав на жилье, устройства на работу, получения помощи в медицинском учреждении, получение образования, изучение языка, оформление документов социально-правового характера и тому подобное.

Читай также: Турция запретила мигрантам переправляться через Эгейское море

В Офисе омбудсмена считают, что для улучшения состояния соблюдения прав всех категорий лиц, ищущих убежища, должно быть повышено самосознание граждан к проблемам, с которыми они сталкиваются, когда оставляют свои дома, а также созданы правовые, экономические, социальные условия реализации гарантированных прав и свобод.

Напомним, закрытие границ ЕС в результате пандемии коронавируса привело к снижению числа заявок на получение убежища в ЕС весной 2020 года до 10-летнего минимума.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: беженцы, омбудсмен, права человека
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Maezztro    20.06.2020, 16:05
Оценка:  -23
Maezztro
А национальность большинства этих беженцев можно узнать?И ещё хотелось бы знать,не разыскивают ли их случайно на их Родине за какие-нибудь преступления?
Michael2811    20.06.2020, 16:51
Оценка:  -22
Michael2811
Во всех странах мира(кроме стран бывшего СССР Людей не разделяют и даже не понимают что такое национальность! Есть Раса и гражданство.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь