Нардеп Рудик о зарплате: Денег не хватает, доплат нет

Народный депутат отметила, что живет за счет “подушки”, с которой пришла в политику.

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Кира Рудик заявила что депутатской зарплаты на жизнь ей не хватает.

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Об этом она рассказала в эфире "24 канала".

По словам нардепа, она пришла в политику с финансовой “подушкой”, которую сейчас использует.

35 тыс. грн? Нет, не хватает, конечно. Я пришла в политику с "подушкой" такой достаточной, и сейчас я ее использую, - сказала она.

Кроме того, Рудик ответила на вопрос, есть ли во фракции "Голос" доплаты нардепам без такой "подушки". По ее словам, таких доплат нет.

Наверное, после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать. Или инициировать вопрос (повышения депутатской зарплаты, - ред.), или попытаться помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплату. То есть надо будет снять тогда с них определенную работу по работе фракции, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь, - отметила она.

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Между тем, Рудик отказалась называть уровень зарплаты, который, по ее мнению, должен был бы быть у народных депутатов Украины.

Напомним, мэру Киева и его коллегам повысили зарплату. Мэр Киева получит новую зарплату.

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