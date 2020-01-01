Изнасилование в Кагарлыке: потерпевшая не выходит на связь с адвокатом

Правозащитник отметил, что женщина не выходит с ним на связь.

Адвокат, который представлял интересы жертвы изнасилования в Кагарлыке, Евгений Мельниченко заявил, что уже не является адвокатом по громкому делу.

Об этом он 21 июня написал на своей странице в Facebook.

В деле по Кагарлыке новый поворот. Группа бывших народных депутатов, которые недовольны работой ГБР, которые проводят митинги против руководства МВД, решили за моей спиной исключить меня из числа адвокатов потерпевшей. Сначала меня хотели уговорить работать с ними. Бывшие и действующие народные депутаты, их приближенные. Потерпевшая перестала выходить на связь, а потом меня поставили перед фактом. Все зафиксировано, но скоро вы узнаете обо всем сами, - написал Мельниченко.

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Отметим, что адвокат не назвал политическую партию, депутатов которой имел ввиду. Однако Мельниченко уверен, что "эта политическая сила будет активно использовать историю с бедной девушкой для собственного пиара и своих целях".

Кому-то не требуется участие в деле простого адвоката из народа. Нужно заработать на этом деле политические дивиденды. Почему же в простых делах, где есть пострадавшие, никто из киевских депутатов и верхушки юридической элиты не едет в село за Кагарлык, 100 км от Киева, бесплатно вести дело? Что же потянуло их? Говорят, что исключительно сочувствие. Увидим… Дело политизировано, что не может быть полезным для самого дела чисто юридически, - добавил он.

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В конце уже бывший адвокат потерпевшей сообщил, что в понедельник, 22 июня, суд рассмотрит апелляцию подозреваемых по Кагарлыку относительно меры пресечения.

Напомним, Офис Генерального прокурора открыл новые уголовные производства в отношении полицейских из Кагарлыкского райотдела, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины.