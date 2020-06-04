Изнасилование в Кагарлыке: Штат местной полиции полностью сократили

В МВД рассказали, что в сейчас на 10-15% меньше пыток, чем до реформы полиции.

После пыток и изнасилования девушки в отделении полиции Кагарлыка, штат местной полиции полностью сократили. В МВД акцентировали, что пытки есть в полиции каждой страны.

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Об этом на совещании глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает РБК-Украина.

По словам силовика, Нацполиция оперативно отреагировала на пытки и изнасилование в Кагарлыке.

Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности...Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью, - отметил Цуцкиридзе.

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Кроме того, в МВД привели статистику, по которой в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции. Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и пытаются пресекать.

Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего!, - заявил Аваков.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что случай в Кагарлыке стал вызовом для всей системы уголовной юстиции. Она также сообщила, что с начала 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе по 10 фактам пыток.

Напомним, в четверг, 4 июня, накануне совещания руководителей правоохранительных органов, посвященном противодействию насилию со стороны правоохранителей, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал вероятную отставку, в связи со сбором подписей в Раде.

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