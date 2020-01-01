Поножовщина под Житомиром: известны эксклюзивные детали

Местные жители рассказали, что это не первое преступление нападавшего.

Жители пгт Иршанск Житомирской области, рассказали, что преступник, устроивший резню 21 июня, - Виктор Фарионов. Мужчина якобы уже неоднократно устраивал покушения на людей, но не привлекался к уголовной ответственности.

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Об этом пишет Житомир. Info.

Местные говорят, что сейчас Фарионов может скрываться в подвале родителей до решения дела.

Издание пишет, что сразу после нападения на 9 человек на крики выбежали люди из домов. Всего собрались до сотни человек. Люди несли жгуты и бинты, чтобы оказать пострадавшим помощь.

Работник "Шутерса" выгнала из помещения трех тяжелораненых с кровотечением на улицу и уговаривала людей не рассказывать, что заведение работало в то время. Вместе с двумя подругами закрыла дверь и, наверное, пыталась убрать. Так они просидели несколько часов, не впуская полицию. В помещении можно было включить свет и оказывать первую помощь, и это пришлось делать в темноте на асфальте, подсвечивая телефонами, на ощупь. Кровавые пятна раненых людей растянулись на несколько метров по асфальту, - сообщили в издании.

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Очевидцы рассказали, что потерпевшим пытались оказывать помощь случайные люди, однако ни скорой, ни полицейских на месте сначала не было. Более того, одна из семей пригнала на место свою машину, на которую можно было погрузить двух тяжелораненых, позже появилась "скорая" с одним фельдшером.

Двух тяжелых раненых люди погрузили в машину Чернявских, четыре женщины изо всех сил держали кровотечения, водитель пытался быстрее и осторожнее добраться до больницы, еще один помощник связывался со службой 103, чтобы направили, в какую больницу везти. Направили к ближайшей в райцентре Хорошево, около 40 минут езды. Еще двух раненых, которые могли сидеть, к Хорошеву привезли на жигулях. Всех раненых, еще остались погрузили в скорую, - рассказали очевидцы.

По данным местных жителей, первый наряд полицейские появились в 0:42, когда все "скорые" с места события отправились в больницы.

Это была единственная машина, пожалуй, патрульно-дорожная. Им немедленно сообщили все данные о нападающем. Хотя среди полицейских был участковый, получивший информацию по телефону от очевидцев сразу после нападения. Люди были возмущены, - сообщили местные.

Напомним, под Житомиром мужчина ранил ножом на 9 человек, один из них скончался. Появились детали резонансной поножовщины.