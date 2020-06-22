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Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР – соцопрос

Комментариев: 5
Социологи выяснили отношение украинцев к советскому прошлому страны.
Памятник Ленину в Харькове
Памятник Ленину в Харькове
wikimedia.org

Каждый третий украинец жалеет о распаде Советского Союза. При этом за последние годы уменьшилось количество тех, кто считает полезным для Украины период пребывания в составе СССР. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Так социологи выяснили, что о распаде СССР не жалеют 50% опрошенных украинцев, но при этом 33,5% респондентов всё-таки жалеют о распаде Советского Союза.

35% украинцев считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда. В 2013 году таких было 48%. О большем вреде сейчас говорят 28% респондентов, а в 2013 году таких было 18%.

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Ожидаемо более благосклонными к СССР оказались граждане старшего возраста. Так, если среди молодежи (в возрасте до 30 лет) 14% жалеют о распаде СССР, то среди лиц в возрасте 70 лет и старше - 50%. Среди тех, кто считает себя этническим украинцем, 30,5% жалеют о крахе Союза, а среди тех, кто назвался русским – ностальгирующих уже 67%.

kiis.com.ua

kiis.com.ua

Напомним, социологи выяснили, кого из шести президентов независимой Украины люди считают лучшим, и чье правление было эпохой застоя. Лидером народных симпатий оказался Леонид Кучма.

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Теги: социологи, опрос, СССР, КМИС
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Комментариев (5)
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Жеральд    22.06.2020, 13:06
Оценка:  -1
Жеральд
Брехня.В окружении 20 человек - никто не жалеет
Vixerunt    22.06.2020, 12:54
Оценка:  +1
Vixerunt
Ну лет через 10 когда вымрут последние Совки такие опросы можно даже не задавать.
GreenPeace!    22.06.2020, 12:49
Оценка:  +3
GreenPeace!
Я не жалею,но часто вспоминаю,это мое детство и приятные воспоминания.
andy55524    22.06.2020, 12:43
Оценка:  +5
andy55524
Пиздёжь, нахожусь в коллективе из десяти человек, возраст 35-55 лет. Никто не жалеет.
Graddfeydd    22.06.2020, 12:51
Оценка:  +4
Graddfeydd
У нас большой процент возрастного населения (пенсионеров), потому и такие цифры - лет через 10 "жалетелей" практически не останется по естественным причинам.

Думаю, старики просто ностальгируют по своей молодости (активной фазе своей жизни), а не по совку как таковому.
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