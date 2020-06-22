Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР – соцопрос

Социологи выяснили отношение украинцев к советскому прошлому страны.

Каждый третий украинец жалеет о распаде Советского Союза. При этом за последние годы уменьшилось количество тех, кто считает полезным для Украины период пребывания в составе СССР. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Так социологи выяснили, что о распаде СССР не жалеют 50% опрошенных украинцев, но при этом 33,5% респондентов всё-таки жалеют о распаде Советского Союза.

35% украинцев считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда. В 2013 году таких было 48%. О большем вреде сейчас говорят 28% респондентов, а в 2013 году таких было 18%.

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Ожидаемо более благосклонными к СССР оказались граждане старшего возраста. Так, если среди молодежи (в возрасте до 30 лет) 14% жалеют о распаде СССР, то среди лиц в возрасте 70 лет и старше - 50%. Среди тех, кто считает себя этническим украинцем, 30,5% жалеют о крахе Союза, а среди тех, кто назвался русским – ностальгирующих уже 67%.

Напомним, социологи выяснили, кого из шести президентов независимой Украины люди считают лучшим, и чье правление было эпохой застоя. Лидером народных симпатий оказался Леонид Кучма.