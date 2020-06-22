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Зеленский: Порошенко хочется быть жертвой

Комментариев: 1
Президент Зеленский прокомментировал дела против пятого главы страны Петра Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дела против Петра Порошенко. По его мнению, бывший президент уже получил ответ украинского народа в виде поражения на президентских выборах.

Об этом Зеленский заявил во время интервью изданию The Globe and Mail, информирует ОП.

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“Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу этого ответа мало“ - отметил Зеленский.

Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр - подчеркнул он

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“Я уверен, что он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят. Я ничего не видел, кроме этой последней истории, когда они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь“ - подытожил президент.

Напомним, Зеленский добровольно заплатит штраф за нарушение карантина. При этом президент выбрал очень странный вариант того, куда пойдут его деньги.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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Комментариев (1)
tamarakoren    22.06.2020, 19:00
Оценка:  -1
tamarakoren
Кто обещал "посадки"? Как умел причинным местом по роялю,таким и в историю войдёт. Теперь за это место его все,кому не лень,тягать имеют право)) Включает задний ход - а я чё? а я ничё? и нет у нас преследования Пороха, и пусть едет куда хочет. Это для ЕС заявление? Больше не бу? )) Страшно стало.
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