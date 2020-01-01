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Стихия оставила без света семь регионов Украины

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Последствия непогоды ликвидируют сотрудники облэнерго.
В районе Снятына укрепляют разрушенный участок дамбы
В районе Снятына укрепляют разрушенный участок дамбы
Дністровське БУВР

Сильные ливни оставили без света 209 населенных пунктов. В целом, по данным на утро вторника, 23 июня, пострадало семь областей.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, обесточены оказались 72 села и поселка в Житомирской области, 52 – в Киевской, по 29 – в Ивано-Франковской и Черниговской, 19 – в Черкасской, 5 – в Черновицкой и 3 – в Кировоградской.

Сотрудники облэнерго продолжают ликвидировать последствия непогоды.

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Известно также, что в непогоду было подтоплено 174 дома и 23 подвала, упало 26 деревьев. Помимо этого, произошло 4 оползня. Один из них повредил мост и заблокировал 26 авто. Кроме того, в Черновицкой области стихия спровоцировала прорыв дамбы на реке Черемош, в Ивано-Франковской разрушила участок дамбы в районе Снятына.

Напомним, мы писали, что на Прикарпатье и Буковине из-за паводка затоплены девять районов.

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Теги: стихия, свет, облэнерго, регионы, Ливни, ГСЧС
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