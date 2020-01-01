Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Непогода в Карпатах: погибли трое человек

Комментариев: 0
Непогода в Карпатах унесла жизни троих человек.
Автомобиль слетел в реку0000000000000
Автомобиль слетел в реку0000000000000
скриншот

В Карпатах вследствие непогоды погибли трое человек. 

Читай также: Стихия оставила без света семь регионов Украины

Об этом сказано в сюжете для программы ТСН.Ранок.

Отмечается, в селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный горный ручей и утонула. Также в селе Яблуница в реку слетел автомобиль. Вероятно, водитель не знал, что местная река после дождя разлилась и смыла кусок дороги. И водитель, и его пассажирка погибли. 

Кроме того, другие районы Карпат пострадали от непогоды. В частности, в селе Красник почва сдвинулась в нескольких местах прямо на дорогу. Шесть населенных пунктов отрезаны от цивилизации. В ловушке между оползнями оказались более двух десятков автомобилей. В регионе работают спасатели. Удалось освободить несколько автомобилей. Работы продолжаются.

Читай также: Грозы и обильные осадки: какую погоду ждать 23 июня

Непогода заблокировала дорогу в Коломыю. В частности, в селе Лесном Хлебичине затопило путь и жилые дома. Местных жителей эвакуируют. 

В селе Микуличин вода медленно разрушает бетонную дамбу и уже забрала значительную часть берегоукреплений. В случае, если ливни не прекратятся, под угрозой затопления окажутся несколько сотен жилых домов. 

Напомним, на Прикарпатье и Буковине из-за паводка затоплены девять районов. В Черновицкой области поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусницы, размыты автодороги и подтоплены мосты. В Выжницком районе частично разрушена дамба. Местных жителей предупреждают о возможном отселении из опасной зоны.

Поделись:
Теги: Карпаты, непогода, бедствие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь