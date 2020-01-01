Непогода в Карпатах: погибли трое человек

Непогода в Карпатах унесла жизни троих человек.

В Карпатах вследствие непогоды погибли трое человек.

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Об этом сказано в сюжете для программы ТСН.Ранок.

Отмечается, в селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный горный ручей и утонула. Также в селе Яблуница в реку слетел автомобиль. Вероятно, водитель не знал, что местная река после дождя разлилась и смыла кусок дороги. И водитель, и его пассажирка погибли.

Кроме того, другие районы Карпат пострадали от непогоды. В частности, в селе Красник почва сдвинулась в нескольких местах прямо на дорогу. Шесть населенных пунктов отрезаны от цивилизации. В ловушке между оползнями оказались более двух десятков автомобилей. В регионе работают спасатели. Удалось освободить несколько автомобилей. Работы продолжаются.

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Непогода заблокировала дорогу в Коломыю. В частности, в селе Лесном Хлебичине затопило путь и жилые дома. Местных жителей эвакуируют.

В селе Микуличин вода медленно разрушает бетонную дамбу и уже забрала значительную часть берегоукреплений. В случае, если ливни не прекратятся, под угрозой затопления окажутся несколько сотен жилых домов.

Напомним, на Прикарпатье и Буковине из-за паводка затоплены девять районов. В Черновицкой области поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусницы, размыты автодороги и подтоплены мосты. В Выжницком районе частично разрушена дамба. Местных жителей предупреждают о возможном отселении из опасной зоны.