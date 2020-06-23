Задерживают зарплату: Медработники в Киеве устроили акцию протеста

Медики сетуют на отсутствие финансов.

Сотрудники киевских больниц вышли во вторник, 23 июня, к стенам городской администрации. Они устроили акцию протеста, отмечая, что их лишили выплат.

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Об этом сообщает Pavlovsky News.

В частности, на митинге присутствовали работники центра перинатальной медицины и Центра микрохирургии глаза. Они рассказали, что их медучреждения перестали с мая получать финансирование. В связи с этим медики остались без зарплаты.

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Люди считают не случайным то, что выплаты прекратили поступать с началом второго этапа медреформы. Они отметили, что намерены добиться перехода от коммунального к государственному финансированию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине от коронавируса умерли уже 43 медика.