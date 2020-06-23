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Задерживают зарплату: Медработники в Киеве устроили акцию протеста

Комментариев: 1
Медики сетуют на отсутствие финансов.
Врачи хотят перейти от коммунального финансирования к государственному
Врачи хотят перейти от коммунального финансирования к государственному
Pavlovsky News

Сотрудники киевских больниц вышли во вторник, 23 июня, к стенам городской администрации. Они устроили акцию протеста, отмечая, что их лишили выплат.

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Об этом сообщает  Pavlovsky News.

В частности, на митинге присутствовали работники центра перинатальной медицины и Центра микрохирургии глаза. Они рассказали, что их медучреждения перестали с мая получать финансирование. В связи с этим медики остались без зарплаты.

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Люди считают не случайным то, что выплаты прекратили поступать с началом второго этапа медреформы. Они отметили, что намерены добиться перехода от коммунального к государственному финансированию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине от коронавируса умерли уже 43 медика.

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Теги: медики, протест, финансирование, забастовка, зарплата
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    23.06.2020, 12:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну, сейчас выйдет фигляр и пропитым хриплым голосом объявит, что барыга забрал с собой фсе деньги из бюджета.
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