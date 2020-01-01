Большая группа граждан прорвалась через блокпост боевиков – ГПСУ

Устав ждать, когда оккупанты их пропустят, люди массово прорвались через блокпост, воспользовавшись налетевшим ливнем.

Вечером в понедельник, 23 июня, большая группа граждан прорвалась через блокпост боевиков на Донбассе и, преодолев “серую зону“, вышла к украинскому пункту пропуска. Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Читай также: Из “ДНР“ в Украину сбежал переданный по обмену террорист

Как рассказали пограничники, в течение всего дня оккупанты очень медленно осуществляли пропуск людей, желающих покинуть временно оккупированную территорию Украины через блокпост на КПВВ “Новотроицкое“ в Донецкой области.

В соцсетях люди писали, что утром боевики довольно быстро пропустили несколько человек под запись камер пропагандистского телеканала, а дальше держали людей сначала под палящим солнцем, потом под ливнем. Однако под вечер к украинскому блокпосту из “серой зоны“ подошла большая группа граждан.

Люди говорят, что, не выдержав многочасового ожидания, еще и в условиях неблагоприятной погоды, прорвались через блокпост оккупантов и направились в серую зону. Они понимали, что КПВВ “Новотроицкое“ должен закрываться, но надеялись на понимание и помощь украинских пограничников, - рассказали в Госпогранслужбе.

Читай также: “ЛНР“ разблокировала работу КПВВ

По решению командующего объединенных сил работа КПВВ действительно была продолжена. Всех 110 граждан, прибывших из оккупированных территорий, оформили и пропустили.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики “ЛНР“ пропускают людей строго по спискам, а “ДНР“ – и вовсе только мертвых.