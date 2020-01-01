Ливни и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода 24 июня

Появился свежий прогноз погоды.

В среду, 24 июня, практически по всей территории страны ожидаются обильные осадки и грозы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны 24 июня ожидаются грозы и шквалы. Воздух прогреется до всего до +24 градусов. Ночью будет тепло - до +18 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день без осадков. На улице +24…+30, а ночью - до +18.

Южным регионам будет жарко, но облачно. На протяжении дня синоптики обещают грозы. Температура воздуха от +27…+30 градусов. Ночью на улице будет до +20.

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В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +23…+28 градусов, а ночью - до +18 градусов. Вероятны грозы.

В Центральной Украине также ожидаются летние грозы. Между тем, воздух прогреется от +25…+30 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +18 градусов.

В Киеве 24 июня воздух прогреется до +27 градусов по Цельсию. Вероятны грозы и шквальный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +19 градусов.

Напомним, Буковину уже несколько дней накрывают ливни и грозы. Вследствие этого несколько населенных пунктов стали жертвами наводнения. Вода в реке Прут поднимается до 10 метров.