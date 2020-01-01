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В Карпатах оползень уничтожил горное озеро

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Небольшое, но живописное озеро было местной достопримечательностью.
Озеро Кривое больше не существует
Озеро Кривое больше не существует
facebook.com/lucheyko

В Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое в Верховинском районе. Об этом сообщила местная эко-активистка Янина Лучейко в Facebook.

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“В Верховине, поселок Кривец, произошло 3 оползня. Один оползень полностью перегородил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Оползень прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшое карпатское озеро Кривое. Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош“, - сообщила Лучейко.

По ее информации, это озеро образовалось в 2008 году, так же во время наводнения.

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Известно, что озеро Кривое образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, которые перекрыли горный поток Кривец. Озеро образовалось в виде латинской буквы “S“, глубиной 10 м и длиной 370 м. Озеро Кривое местные считали туристической достопримечательностью.

Напомним, в Яремче оползень едва не убил мать с детьми. В сети появилось видео, как земля буквально уходит из-под ног убегающих детей и матери.

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Теги: озеро, Карпаты, оползень, наводнение, паводок, Ивано-Франковская область
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