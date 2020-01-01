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В Киеве три дня подряд митинговали шахтеры: Как отреагировал Зеленский

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Президент заверил, что вопрос с задержкой выплат будет вскоре решен.
Президент попросил дать ему пару дней
Президент попросил дать ему пару дней
facebook.com/pavlovskynews

Работникам горнодобывающего предприятия “Надежда” четыре месяца не платят зарплату. 800 сотрудникам из Львовской области задолжали около 58 млн грн.

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Это спровоцировало протесты в рядах горняков. Несколько раз за неделю они устраивали митинг возле Офиса президента.

Об этом в среду, 24 июня, сообщает Pavlovsky News.

На третий день протестов Владимир Зеленский вышел к горнякам. Он попросил дать ему пару суток, чтобы уладить этот вопрос с “Центрэнерго”.

Отправляйтесь домой, к семьям. Я разберусь, почему вам не платят зарплату, - пообещал президент.

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Шахтеры, в свою очередь, расходиться не спешили. Они заявили, что не уедут, пока им конкретно не ответят, когда будут деньги.

Напомним, ранее мы писали о том, что болгарский премьер нарушил карантин, его оштрафуют.

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Теги: Зеленский, президент, шахтеры, долг, зарплаты, митинг
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