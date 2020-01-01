Болгарский премьер нарушил карантин, его оштрафуют

За посещение общественного места без средств защиты Бойко Борисов заплатит 153 евро.

Премьер-министра Болгарии, 61-летнего Бойко Борисова заметили без маски в храме. Теперь чиновнику грозит наказание.

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Об этом сообщают иностранные СМИ.

Борисов находился в Рильском монастыре без средств защиты. Без маски он поговорил с настоятелем. Там же находились представители масс-медиа и чиновники, тоже без масок.

И это притом, что Минздрав Болгарии с самого начала эпидемии настаивал на использовании масочного режима.

На какое-то время после улучшения ситуации маски разрешили не носить. Но недавно в связи с ростом заболеваемости COVID-19 постановили надевать их в обязательном порядке в публичных местах.

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Однако болгарского премьера ни разу в обществе не видели в маске. В этот раз нарушение зафиксировали камеры, это станет поводом для привлечения к ответственности. Так, МОЗ распорядился оштрафовать Борисова на 153 евро.

Борисов посетил Рильский монастырь и пообщался с настоятелем. И все это без средств защиты facebook.com/boyko.borissov.7

Ранее мы писали о том, что Зеленский добровольно заплатит штраф за нарушение карантина.

