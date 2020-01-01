В Украину возвращается летняя погода

Синоптики рассказали, какой будет погода 25 июня.

В четверг, 24 июня, в Украину наконец-то возвращается летняя погода. Грозы и шквалы практически отступили.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны 25 июня ожидаются грозы и шквалы. Воздух прогреется до +28 градусов. Ночью будет тепло - до +16 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день без осадков. На улице +25…+29, а ночью - до +17.

Южным регионам будет жарко, но облачно. Температура воздуха от +28…+30 градусов. Ночью на улице будет до +19.

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В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +26…+29 градусов, а ночью - до +15 градусов.

В Центральной Украине также ожидается переменчивая облачность. Между тем, воздух прогреется от +26…+29 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +18 градусов.

В Киеве 25 июня воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию. Будет тепло и достаточно солнечно. Ночью столбик термометра опустится до +17 градусов.

Напомним, Аваков сообщил, что в Прикарпатье выпало 70% месячной нормы осадков. Глава МВД оценил ущерб от затоплений в Западной Украине, побывав на месте.