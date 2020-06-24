Зеленский потребовал найти системное решение проблемы наводнений

Ежегодно страна тратит до 800 миллионов на ликвидацию последствий стихии в западных регионах.

Президент Владимир Зеленский потребовал от правительства найти системное решение проблемы ежегодных подтоплений в западных областях Украины. Такое поручение Кабмину глава государства дал во время селекторного совещания, посвященного теме ликвидации последствий стихии на западе страны, сообщает пресс-служба ОП.

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“Мы ежегодно от 500 до 800 миллионов тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, видимо, будет более миллиарда гривен. Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги, - заявил Владимир Зеленский.

В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что объемы затопления в этом году превосходят масштаб 2008 года. Всего в результате неблагоприятных погодных условий в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 110 км автодорог и 90 мостов. От стихии погибли три человека. Один пропал без вести.

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В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

Премьер-министр, в частности, сообщил, что в Верховинский район Ивано-Франковской области на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. В горных районах разрушены дороги и мосты, а доставка грузов воздушным транспортом затруднена из-за погодных условий. Денис Шмыгаль отметил, что в область пока доставлены почти три тонны гуманитарного груза.

Напомним, в Гослесагентстве назвали главную причину паводка. Чиновники считают, что вырубка лесов практически никак не сказалась на причинах наводнения. Всему виной обильные осадки.