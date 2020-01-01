Закарпатье пострадало меньше других областей: Шмыгаль назвал причину

В 1998 году масштаб наводнения на Закарпатье был сопоставим с сегодняшним, но последствия оказались легче.

Денис Шмыгаль нынешний паводок с наводнением 98 года кадр из видео

Защитные сооружения, которые построили после наводнения в 1998 году на Закарпатье, значительно ослабили масштаб последствий от нынешнего наводнения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга в Ивано-Франковской области.

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“В Закарпатской области при угрозе такой же, которая была в 1998 году, последствия намного легче. Потому что в то время были инвестированы большие деньги, построены правильные водозащитные сооружения, дамбы, укрепление, и сегодня Закарпатская область немножечко легче переносит эту трагедию“, - заявил Шмыгаль.

Однако в целом ситуация в пяти западных областях Украины из-за непогоды оказалась критической. Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область, где 165 населенных пунктов попали под влияние паводка.

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По словам премьера частично затоплены дороги международного значения, ситуация продолжает по-прежнему быть напряженной.

Сегодня волна пошла на Тернопольскую область, есть часть домохозяйств поврежденных. В целом в Закарпатской области три населенных пункта, в Черновицкой области - четыре населенных пункта, во Львовской - один населенный пункт пострадали в результате этого наводнения, - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр рассказал, что на Ивано-Франковщину отправили уже четыре вертолета. Двух беременных женщин на поздних сроках эвакуировали с их помощью.

Напомним, Зеленский потребовал найти системное решение проблемы наводнений. Ежегодно страна тратит до 800 миллионов на ликвидацию последствий стихии в западных регионах.