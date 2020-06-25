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Суд отказался вернуть Семочко должность замглавы Службы внешней разведки

Комментариев: 1
Скандальный Семочко проиграл суд.
Сергей Семочко
Сергей Семочко
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Верховный суд отказался восстанавливать Сергея Семочко в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Судьи оставили иск скандального экс-чиновника без рассмотрения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Отметим, Семочко обратился в Верховный суд с иском, в котором требовал признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 года №143/2019 о его увольнении с должности в СВР, а также восстановить его в этой должности.

24 июня 2020 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины, - сказано в сообщении суда.

Полный текст постановления будет обнародован в течение пяти дней.

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Напомним, ГБР дважды сообщило о подозрении экс-главе Службы внешней разведки. В первый раз суд признал подозрение необоснованным и отказал в избрании Егору Божку любой меры пресечения.

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Теги: Семочко, суд, Служба внешней разведки
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Комментариев (1)
realМовчанюк    25.06.2020, 11:07
Оценка:  +1
realМовчанюк
какая борьба за шмат вкусного пирога - судя по наглому поведению "разведкой" там и не пахнет, скоре всего неплохая кормушка со "статусом неприкосновенности"
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