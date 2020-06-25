Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВСУ уничтожили разведывательную станцию боевиков: появилось видео

Комментариев: 1
24-я ОМБр ВСУ уничтожила станцию разведки боевиков.
Фото из места событий
Фото из места событий
скрин

Воины 24-й ОМБр ВСУ имени короля Данила уничтожили выстрелом из ПТКР новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.

Читай также: Хроники ООС: Пять обстрелов, пострадавших нет

Об этом сообщили на официальной странице бригады в Facebook.

Украинские защитники сообщили, что боевики длительное время использовали эту разведывательную станцию. Она позволяла не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним.

Читай также: На Донбассе задержали сепаратиста "ДНР"

Также российские наемники использовали "Кредо-М1” для осуществления прицельных обстрелов позиций сил ООС. Присутствие станции на Донбассе неоднократно фиксировала в своих отчетах специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям воинам удалось обнаружить местоположение корректировщиков и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТКР и уничтожить его. Результат выполнения боевой задачи бойцы зафиксировали на видео,  - написали воины 24-й ОМБр ВСУ.

Напомним, опубликовано видео, как ВСУ ликвидировали позиции боевиков. Армейцы на Донбассе запечатлели, как нанесли удар по противникам в зоне боевых действий.

Поделись:
Теги: ВСУ, боевики, разведывательная станция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
МаксимУм    25.06.2020, 13:08
Оценка:  0
МаксимУм
Новейшее оборудование из старых, законсервированных шахт)))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь