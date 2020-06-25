ВСУ уничтожили разведывательную станцию боевиков: появилось видео

24-я ОМБр ВСУ уничтожила станцию разведки боевиков.

Воины 24-й ОМБр ВСУ имени короля Данила уничтожили выстрелом из ПТКР новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.

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Об этом сообщили на официальной странице бригады в Facebook.

Украинские защитники сообщили, что боевики длительное время использовали эту разведывательную станцию. Она позволяла не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним.

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Также российские наемники использовали "Кредо-М1” для осуществления прицельных обстрелов позиций сил ООС. Присутствие станции на Донбассе неоднократно фиксировала в своих отчетах специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям воинам удалось обнаружить местоположение корректировщиков и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТКР и уничтожить его. Результат выполнения боевой задачи бойцы зафиксировали на видео, - написали воины 24-й ОМБр ВСУ.

Напомним, опубликовано видео, как ВСУ ликвидировали позиции боевиков. Армейцы на Донбассе запечатлели, как нанесли удар по противникам в зоне боевых действий.