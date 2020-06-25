Изнасилование в Кагарлыке: Копы "похищали" младшую сестру потерпевшей

Адвокат изнасилованной девушки рассказала об еще одном эпизоде с участием подозреваемых и сестры потерпевшей.

Елена Сотник рассказала о новом фигуранте в деле кадр из видео

Полицейские, которые подозреваются в изнасиловании жительницы Кагарлыка, также совершали незаконные действия в отношении несовершеннолетней сестры потерпевшей. Об этом рассказала адвокат девушки Елена Сотник во время пресс-конференции в четверг, 25 июня.

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“У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали“, - заявила Сотник.

По словам адвоката, заявление подано по факту совершения преступления в отношении малолетней сестры изнасилованной девушки. За несколько часов до печально известных событий в райотделе Кагарлыка эти же подозреваемые, как утверждает адвокат, фактически похитили девушку-подростка и осуществляли с ней следственные действия, не имея на то каких-либо оснований.

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Адвокаты заявили, что сельские жители боятся полиции, потому что полицейские там являются единственной властью, и людям не к кому обратиться в случае противоправных действий правоохранителей.

Напомним, новым адвокатом пострадавшей в результате изнасилования полицейскими в Кагарлыке Киевской области стала экс-депутат от партии “Самопомич“ Елена Сотник.