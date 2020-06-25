Девушке из Кагарлыка копы угрожали и до, и после изнасилования – адвокат

В полиции проигнорировали заявление матери потерпевшей, которая жаловалась на угрозы ее дочери со стороны копов.

Еще до печально известных событий в райотделе Кагарлыка Неля Погребицькая получала угрозы со стороны полицейских. Об этом адвокаты потерпевшей рассказали во время пресс-конференции в четверг, 25 июня.

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“Хронология событий началась не 24 мая. Хронология событий началась гораздо раньше. Нэлина мама еще 13 мая подала заявление об угрозах Николая – одного из подозреваемых. И это дело никоим образом не имело должной реакции“, - сообщила адвокат Елена Сотник.

По словам правозащитницы, если бы правоохранительные органы должным образом отреагировали на поданное 13 мая заявление, то не произошло бы трагедии 24 мая.

Поэтому это важно, чтобы ГБР и прокуратура расследовали это событие в хронологии и понимали, что было или промедление, или умышленное сокрытие преступлений конкретного полицейского, которое привело к тому, что произошло 24 мая, - добавила адвокат.

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Однако и после того, как о преступлении стало известно широкой общественности, полицейские продолжали угрожать своей жертве и ее родным.

Когда арестовывали одного из фигурантов, Николая Кузива, он четко сказал - “я скоро вернусь и вы поймете, вы тогда получите“. Угрозы эти звучали и сама Неля, и ее семья боится, - заявила Сотник.

Напомним, адвокат изнасилованной в Кагарлыке девушки заявила, что потерпевшей нужна охрана и психолог. Полиция до сих пор не предоставила обещанную охрану.