Изнасилование в Кагарлыке: всех копов области проверят на психику

Появились резонансные детали инцидента.

Всех полицейских Киевской области проверят на психическое здоровье после резонансного изнасилования в Кагарлыке. В рамках этого мероприятия, обследование пройдут около трех тысяч сотрудников Нацполиции.

Читай также: Изнасилование в Кагарлыке: Девушке нужна охрана и психолог – адвокат

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственный информированный источник в полиции Киевской области.

По данным источника, из-за резонансного преступления весь личный состав областной полиции, а это около 3 тысяч сотрудников, решили проверить на психическое здоровье.

По решению руководства областной полиции сейчас проводятся психологические обследования всех сотрудников всех структурных и территориальных подразделений, чтобы выявить и упредить такие случаи, - сообщил источник.

Читай также: Изнасилование в Кагарлыке: Копы "похищали" младшую сестру потерпевшей

Напомним, еще до печально известных событий в райотделе Кагарлыка Неля Погребицкая получала угрозы со стороны полицейских. Об этом адвокаты потерпевшей рассказали во время пресс-конференции в четверг, 25 июня.