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Изнасилование в Кагарлыке: всех копов области проверят на психику

Комментариев: 2
Появились резонансные детали инцидента.
Пострадавшая Неля Погребицкая
Пострадавшая Неля Погребицкая
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Всех полицейских Киевской области проверят на психическое здоровье после резонансного изнасилования в Кагарлыке. В рамках этого мероприятия, обследование пройдут около трех тысяч сотрудников Нацполиции.

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Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственный информированный источник в полиции Киевской области.

По данным источника, из-за резонансного преступления весь личный состав областной полиции, а это около 3 тысяч сотрудников, решили проверить на психическое здоровье.

По решению руководства областной полиции сейчас проводятся психологические обследования всех сотрудников всех структурных и территориальных подразделений, чтобы выявить и упредить такие случаи, - сообщил источник.

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Напомним, еще до печально известных событий в райотделе Кагарлыка Неля Погребицкая получала угрозы со стороны полицейских. Об этом адвокаты потерпевшей рассказали во время пресс-конференции в четверг, 25 июня.

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Теги: изнасилование в Кагарлыке, копы, психиатрические тесты
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Комментариев (2)
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nfhvyt    25.06.2020, 17:13
Оценка:  -22
nfhvyt
Каких ещё копов, они из ментов сразу превратились в кЛопов а не в копов.
Teetotaler    25.06.2020, 16:59
Оценка:  -1
Teetotaler
Это всё коронавирус виноват...)))
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