Коллеги поддержали нардепа, предложившую стерилизовать малообеспеченных

Стерилизовать малообеспеченных и таким образом уменьшить социальные расходы государства - это профессиональный подход, решили в "Слуге народа".

Депутаты Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" обсудили скандальные высказывания главы комитета Верховной Рады по социальной политике Галины Третьяковой во фракционном чате. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в эфире телеканала 112-Украина.

По ее словам, абсолютное большинство депутатов признали, что Третьякова - профессионал. Кравчук также сообщила, что фракция не будет отзывать Третьякову с должности главы комитета по соцполитике.

"Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты - вот так избавиться профессионального председателя комитета. Мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета", - заявила представитель Слуги народа.

По словам Кравчук, шокирующие высказывания Третьяковой – это ее экспертное мнение. "Это была лекция для студентов. И она, конечно, использовала очень некорректные высказывания. Она до этого была экспертом и, скорее, эти высказывания были экспертные, а не от политика", - пояснила она.

Ранее нардеп предложила стерилизовать малообеспеченных . Право на продолжение рода должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться, считает глава комитета ВР по социальной политике Галина Третьякова.

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