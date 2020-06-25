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Коллеги поддержали нардепа, предложившую стерилизовать малообеспеченных

Комментариев: 10
Стерилизовать малообеспеченных и таким образом уменьшить социальные расходы государства - это профессиональный подход, решили в "Слуге народа".
Однопартийцы отказались снимать Третьякову с должности главы комитета ВР по социальной политике
Однопартийцы отказались снимать Третьякову с должности главы комитета ВР по социальной политике
368.media
 
Депутаты Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" обсудили скандальные высказывания главы комитета Верховной Рады по социальной политике Галины Третьяковой во фракционном чате. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в эфире телеканала 112-Украина.
 
 
По ее словам, абсолютное большинство депутатов признали, что Третьякова - профессионал. Кравчук также сообщила, что фракция не будет отзывать Третьякову с должности главы комитета по соцполитике.
 
"Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты - вот так избавиться профессионального председателя комитета. Мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета", - заявила представитель Слуги народа.
 
По словам Кравчук, шокирующие высказывания Третьяковой – это ее экспертное мнение. "Это была лекция для студентов. И она, конечно, использовала очень некорректные высказывания. Она до этого была экспертом и, скорее, эти высказывания были экспертные, а не от политика", - пояснила она.
 
Ранее нардеп предложила стерилизовать малообеспеченных. Право на продолжение рода должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться, считает глава комитета ВР по социальной политике Галина Третьякова.

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Теги: депутаты, скандал, Рада, депутат, Верховная Рада, нардеп, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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naswevret    25.06.2020, 23:34
Оценка:  -22
naswevret
Вот и вся суть этих"слуг урода".Неудивительно что именно от"слуг"предлагается продолжать тарифный геноцид в сфере ЖКХ.Это не люди.И проголосуют за них такие же как и они,моральные уроды.Больше добавить нечего.
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 23:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это связано жестко,
Хоть в учебник впиши:
Ожирение мозга
С дистрофией души.

Давид Кугультинов.
nail    25.06.2020, 23:20
Оценка:  +1
nail
А если малообеспеченный завтра найдёт высокооплачиваемую работу или откроет прибыльный бизнес и перестанет быть малообеспеченным? Его придётся тогда расстерилизовать? Может лучще стерилизовать парламентариев не способных писать такие законы и правила что б малообеспеченных ставало меньше и меньше.
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 23:25
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Подобные идеи проповедуют социалисты. Я напомню, что именно две социалистические державы развязали вторую мировую войну.
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 23:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Хотелось бы не абстрактно "решили в "Слуге народа"", а пофамильно. Желательно с адресами и телефонами.
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 23:12
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Еще раз: профессионал - это тот, кто делает дело за деньги. И ничего более. Профессионал - не всегда специалист.
Тут вспоминается Жванецкий: «Когда мы добьёмся, что руководитель, специалист, интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтоб он нам сказал: «Спасибо, ребята!»»
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 23:12
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Добавить нечего.
i-Вес    25.06.2020, 22:48
Оценка:  -17
i-Вес
Принудительная стерилизация была признана преступлением против человечности, если она широкомасштабно и систематически применяется. Римский статут Международного уголовного суда издал пояснительную записку, которая определяет такие действия подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда.
Graddfeydd    25.06.2020, 22:44
Оценка:  +5
Graddfeydd
Мне вот интересно, клоунский электорат всё это хавает или кто-то из 72% уже сделал правильные выводы?
сергей11    25.06.2020, 22:48
Оценка:  +4
сергей11
Они уже стоят в очередь на стерилизацию..
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