В Днепре застрелился полковник полиции: детали

Полковник ранее был ведущим криминалистом региона.

В Днепре покончил с собой полковник полиции Павел Савенко. До января 2020 года он занимал пост начальника отдела криминального анализа ГУНП Днепропетровской области.

Об этом сообщает “Днепр оперативный“ со ссылкой на собственные источники.

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По предварительной информации, трагедия произошла в четверг, 25 июня, в квартире на улице Янгеля. К слову, в этой квартире полицейский жил со своей семьей.

Известно, что около 20:30 тело полковника обнаружила его супруга. Женщина в тот момент вернулась после прогулки с ребенком. Женщина увидела, что в одной из комнат дверь закрыты изнутри. Когда она смогла ее открыть, то обнаружила тело своего мужа. Мужчина выстрелил себе в правый висок. Рядом с ним был карабин и гильза от патрона.

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Полковник оставил предсмертную записку не нашли. Между тем, жена до исх пор не понимает, почему ее муж решил покончить жизнь самоубийством.

Новость о смерти полковника подтвердил его коллега Денис Пефтиев на своей странице в Facebook.

Он первым в Украине создал ситуационный центр в Днепропетровской области в 2013-2014 году, после его наработки легли в основу системы ситуационных центров по всей стране. Его наработки в операционном анализе стали основой системы криминального анализа на национальном уровне, - написал Пефтиев.

Также он назвал погибшего коллегу лучшим руководителем подразделения криминального анализа в Украине.

Напомним, в Тернополе мужчина забрался на рекламный щит в оживленном месте, облил себя бензином, привязался к флагштоку и пытался осуществить самосожжение.