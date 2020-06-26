"Будешь моя сегодня". Жертва копов в Кагарлыке рассказала детали изнасилования

Неля Погребицкая дала большое интервью.

Жертва изнасилования полицейскими в Кагарлыке 26-летняя Неля Погребицкая рассказала подробности того резонансного изнасилования, когда над ней издевались и жестоко пытали ы отделении полиции.

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Об этом она рассказала в интервью УП.

Пострадавшая рассказала, что посторонние в отделении полиции слышали это, а некоторые и видели.

По словам девушки, насильник Николай Кузив угрожал ей и ранее.

Коля невзлюбил меня еще давно. Я помню, что еще сидели как-то у Миши, он приехал, зашел в дом. Сказал всем убираться из дома, потому что он здесь хозяин, все вышли, а я долго собиралась из-за малой. Тогда он ко мне подошел, взял за подбородок и говорит: "Посмотри мне в глаза. Если, говорит, я тебе позвоню, если ты ко мне не выйдешь, ты знаешь, где я работаю, ты знаешь, что я могу сделать, ты всегда мне дашь”. Так домогался меня, - рассказала Неля.

Пострадавшая рассказала, что она до сих живет в страхе, потому что один из них заявлял, что когда его выпустят, он начнет мстить.

Страшно, мы все здесь напуганы. Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей, приедет и убьет - меня или мою семью. Он говорил, выйду - тебя и твою семью уничтожу, - добавила она.

Неля рассказала, что над ней поиздевался Николай Кузив.

Как зашел, достал противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет. И я не помню или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была, - сообщила она.

Также Неля рассказала, что в тот момент в отделении были люди и они все слышали, а некоторые и видели.

Как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. И зажигалкой баловался. Уже как поиздевался надо мной, у меня уже сил не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал это "Я тебя сегодня разорву, будешь моя сегодня”, - вспоминает девушка.

Неля рассказала, что мучители выпустили ее только под утро, после чего она побежала в парк.

Я пошла в парк. Не пошла, а быстро побежала. Все болело, но думаю, лишь бы спрятаться: испуганная, вся трясусь, - вспомнила пострадавшая.

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Напомним, один из полицейских, подозреваемых в издевательствах над жительницей Кагарлыка - Николай Кузив - отобрал у потерпевшей документы, из-за чего женщина до сих пор не может пройти полноценное лечение.