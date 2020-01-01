Бросался деньгами и убегал: В Харькове словили копа-взяточника

Появились первые детали из места событий.

В Харькове подполковник полиции, которого поймали на взятке, убегал от правоохранителей и выбрасывал деньги.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Следствие установило, что злоумышленник получил взятку, в размере 1,5 тысячи долларов 20 января 2020 года. За эти деньги полицейский должен был "закрывать глаза" на то, что местный предприниматель незаконно займет земельный участок и на нем расширит свое кафе.

Фото из места событий khar.gp.gov.ua

После получения взятки в салоне своего автомобиля, коп пытался покинуть место преступления. Мужчина хотел сбежать от правоохранителей, объехав их по тротуару. Между тем, полиция все-таки остановила преступника, заблокировав ему дорогу служебной машиной. Уже бывший подполковник пытался покинуть авто, несмотря на то что в нем сидел его 8-летний ребенок. К счастью, его поймали.

Фото из места событий khar.gp.gov.ua

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После этого подозреваемый пытался выбросить деньги, которые получил в качестве взятки. Во время погони он выбросил их в окно автомобиля. Прохожие собрали их и передали копам.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, - сообщает пресс-служба.

Напомним, в Днепре застрелился полковник полиции. Полковник ранее был ведущим криминалистом региона.