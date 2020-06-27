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Некачественные дети: нардеп назвала реакцию Зеленского

Комментариев: 9
Третьякова может стать причиной низких рейтингов Слуги народа на выборах, заявил президент.

Президент Владимир Зеленский назвал "торпедой" нардепа от фракции Слуга народа Галину Третьякову, которая рассказала о "детях низкого качества" у малоимущих семей. Об этом Третьякова сама рассказала в эфире Апостроф TV.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов отметила, что общалась по поводу скандала с Офисом президента, коллегами по фракции и главами комитетов.

Третьякова рассказала, что глава государства заявил о негативном влиянии ее слов на рейтинг партии.

"Он сказал, что я торпеда, и конечно что я могу влиять на то, что можем проиграть местные выборы", - рассказала она.

Третьякова уточнила, что разговор между ней и Зеленским состоялся по поводу обсуждения проекта законов, которые ее комитет подготовил для рассмотрения в Верховной Раде на следующей неделе.

"У нас была встреча относительно формирования и обсуждения законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов - 2275, который затрагивает те самые интересы профсоюзов, которые вытянули эту фразу из видео вебинара, написали обращение и положили начало тиражированию этого скандала", - сообщила нардеп.

Ранее Третьякова назвала события вокруг нее после высказываний о стерилизации малообеспеченных "организованным буллингом"

Сообщалось, что Зеленский потребовал от Третьяковой принести официальные извинения, уточнив, что высказывания о "детях низкого качества" и "стерилизации женщин без высшего образования" являются ее персональной позицией.

Также СМИ писали, что президент потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета Рады.

 

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Теги: дети, скандал, Владимир Зеленский, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Сыроешка    27.06.2020, 11:46
Оценка:  +2
Сыроешка
Надо было твоих родителей стерилизовать,чтобы ты не родилась,жаба!Миллионы бедных детей становятся успешными и знаменитыми!! А мажоры,типа Зайцевой и сына Ющя,только пить и людей убивать могут,успешные вы наши!!!
ВосставшийИзБана    27.06.2020, 11:48
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Недавно смотрел ролик про компанию Мазда. Ее основатель - 12-й ребенок в семье рыбака.
Noblesse_obliger    27.06.2020, 11:39
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Артикль,это ты набрал себе даунов в партию,да и сам не лучше их!!!
MykRom    27.06.2020, 11:34
Оценка:  +4
MykRom
"организованный буллинг" может перейти в хаотический.
Graddfeydd    27.06.2020, 11:29
Оценка:  +4
Graddfeydd
Отправьте эту козу изучать Конституцию Украины, в частности ст. 24 (граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом,... независимо от социального происхождения и имущественного положения) и ст. 51 (семья, детство, материнство и отцовство охраняются государством).
ВосставшийИзБана    27.06.2020, 11:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это идеи социалистов. Кто платит налоги - тот и имеет на них право. Поэтому "нахлебники", которые не платят налогов, должны быть уничтожены. А это многодетные матери и инвалиды. Пришло время развенчивать мифы СССР.
ВосставшийИзБана    27.06.2020, 11:20
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ну что тут скажешь? Вы сделали это вместе. Короля делает свита, а президента - его команда. Какой артикль, такую и команду себе собрал.
mtrevbccde    27.06.2020, 11:03
Оценка:  -19
mtrevbccde
По-нормальному,эту"качествен ную"нужно привлечь к уголовной ответственности за пропаганду фашизма.И в нормальных странах она бы,как минимум была бы уволена.Но мы то все знаем насколько"нормальна"наш а страна.Поэтому эта мразь и останется на своём посту.А"слугам"и без"торпед"ничего не светит на выборах
astronom58    27.06.2020, 11:47
Оценка:  -1
astronom58
Эй, минусующие, а вы не боитесь стать со временем не качественными, а.
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