Некачественные дети: нардеп назвала реакцию Зеленского

Третьякова может стать причиной низких рейтингов Слуги народа на выборах, заявил президент.

Президент Владимир Зеленский назвал "торпедой" нардепа от фракции Слуга народа Галину Третьякову, которая рассказала о "детях низкого качества" у малоимущих семей. Об этом Третьякова сама рассказала в эфире Апостроф TV.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов отметила, что общалась по поводу скандала с Офисом президента, коллегами по фракции и главами комитетов.

Третьякова рассказала, что глава государства заявил о негативном влиянии ее слов на рейтинг партии.

"Он сказал, что я торпеда, и конечно что я могу влиять на то, что можем проиграть местные выборы", - рассказала она.

Третьякова уточнила, что разговор между ней и Зеленским состоялся по поводу обсуждения проекта законов, которые ее комитет подготовил для рассмотрения в Верховной Раде на следующей неделе.

"У нас была встреча относительно формирования и обсуждения законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов - 2275, который затрагивает те самые интересы профсоюзов, которые вытянули эту фразу из видео вебинара, написали обращение и положили начало тиражированию этого скандала", - сообщила нардеп.

Ранее Третьякова назвала события вокруг нее после высказываний о стерилизации малообеспеченных "организованным буллингом".

Сообщалось, что Зеленский потребовал от Третьяковой принести официальные извинения, уточнив, что высказывания о "детях низкого качества" и "стерилизации женщин без высшего образования" являются ее персональной позицией.

Также СМИ писали, что президент потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета Рады.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet