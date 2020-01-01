Азербайджанцы отобрали у пенсионеров автомобиль и элекрооборудование.

Иностранцы напали на пенсионеров под Днепром: Украли Жигули и "сварку"

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Иностранцы напали на пенсионеров под Днепром: Украли Жигули и "сварку"

Трое иностранцев напали на пенсионеров в Днепропетровской области. Угрожая ножом, мужчины отобрали деньги, электрооборудование и автомобиль ВАЗ.

Об этом сообщает полиция в воскресенье, 28 июня.

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“Отжав пластиковое окно, мужчины залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и завладели деньгами, ценными вещами и автомобилем“ - говорится в сообщении.

Полицейские по горячим следам разыскали подозреваемых 29, 34 и 37 лет. Установлено, что они граждане Республики Азербайджан, имеют вид на жительство на территории Украины.

У злоумышленников изъято похищенное имущество - говорится в сообщении

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестные избили водителя и разбили его автомобиль. Очевидцы засняли нападение на видео в Днепровском районе Киева.