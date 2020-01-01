В Украине заболеваемость пневмонией выросла вдвое

Каждую неделю в Украине фиксируют более четырех случаев заболевания пневмонией, отметил Максим Степанов.

За минувший месяц в Украине вдвое выросло количество случаев заболеваемости пневмонией как осложнение от коронавируса COVID-19. Об этом сказал на брифинге в понедельник, 29 июня, министр здравоохранения Максим Степанов.

"Кроме тех цифр, которые я объявляю каждое утро на брифинге, мы еще анализируем и заболеваемость пневмонией. Мы за месяц получили в два раза больше количества пневмонии, основной причиной которой является COVID-19", – сказал он.

Степанов напомнил, что МОЗ расширил перечень ПЦР-тестирования, которые виддбуваються в связи с COVID-19, и были добавлены новые случаи пневмонии.

"То есть независимо от того, есть симптомы коронавируса или нет, мы тестируем всех (кто заболел – ред.) без исключения на пневмонию, которые регистрируются в нашей стране. Это важно, так как основным таким осложнением COVID-19 является пневмония, которая очень трудно проходит и очень часто приводит к летальному исходу", – добавил министр.

По его словам, в середине апреля в неделю регистрировали более 5 тысяч случаев пневмонии. В дальнейшем количество случаев заболеваемости начало падать. В Минздраве считают, что это произошло благодаря карантину.

"На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии за неделю. На сегодняшний день регистрируем более четырех тысяч пневмоний в неделю, в том числе это осложнение от COVID-19", – отметил Степанов.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заболело 646 украинцев. Резкое снижение новых случаев произошло в период длинных выходных в связи с празднованием Дня Конституции.

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