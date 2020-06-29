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Шахтеры начнут в Киеве бессрочную акцию протеста

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В Киев уже выехали горняки предприятий Мирноградуголь, Добропольеуголь, Селидовуголь, отметил Михаил Волынец.
Шахтеры требуют выплаты более 620 млн гривен долга по зарплате
Шахтеры требуют выплаты более 620 млн гривен долга по зарплате
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Во вторник шахтеры из разных регионов Украины начнут в Киеве бессрочную акцию протеста с требованием погасить долги по зарплате, размер которых составляет 622,5 млн гривен. Об этом в понедельник, 29 июня сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

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По его словам, в Киев уже выехали горняки предприятий Мирноградуголь, Добропольеуголь, Селидовуголь.

"30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн гривен", – сообщил Волынец.

По его словам, горняки также требуют обязать ФГИ, ЗАО Центрэнерго, ГП Держвуглепостач, ГП Калушская ТЭЦ-Нова полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП Львовуголь (353 млн грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), Южнодонбасская №1 (260 млн грн) и Краснолиманская.

Кроме того, шахтеры хотят, чтобы был освобожден от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус. 

Также горняки требуют обеспечения стабильной работы шахт, запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Беларуси. Восстановить работу блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на угли газовой группы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский вышел к протестующим шахтерам и пообещал им "разобраться" с задолженностью.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vixerunt    29.06.2020, 14:12
Оценка:  +3
Vixerunt
Всегда интересовало, почему эти люди не могут просто найти себе др. работу ? Их там что цепями к этим шахтам приковали. Они ведь видят что идёт постоянное кидалово на деньги, работа жутко-рисковая и уже давно не в почёте. Что за мазохизм и издевательство над самим собой.
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