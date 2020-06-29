Шахтеры начнут в Киеве бессрочную акцию протеста

В Киев уже выехали горняки предприятий Мирноградуголь, Добропольеуголь, Селидовуголь, отметил Михаил Волынец.

Во вторник шахтеры из разных регионов Украины начнут в Киеве бессрочную акцию протеста с требованием погасить долги по зарплате, размер которых составляет 622,5 млн гривен. Об этом в понедельник, 29 июня сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

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По его словам, в Киев уже выехали горняки предприятий Мирноградуголь, Добропольеуголь, Селидовуголь.

"30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн гривен", – сообщил Волынец.

По его словам, горняки также требуют обязать ФГИ, ЗАО Центрэнерго, ГП Держвуглепостач, ГП Калушская ТЭЦ-Нова полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП Львовуголь (353 млн грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), Южнодонбасская №1 (260 млн грн) и Краснолиманская.

Кроме того, шахтеры хотят, чтобы был освобожден от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус.

Также горняки требуют обеспечения стабильной работы шахт, запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Беларуси. Восстановить работу блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на угли газовой группы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский вышел к протестующим шахтерам и пообещал им "разобраться" с задолженностью.

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