В аварии на трассе Киев-Одесса погибла пассажирка и пострадали дети

Еще четверо пострадало.

Инцидент произошел около 9 вечера в понедельник, 29 июня. Близ села Снежки, на 142-м километре автомагистрали Киев-Одесса, столкнулись Citroen C4 и Renault.

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Об этом информирует Патрульная полиция в Киевской области.

По прибытии правоохранители увидели разбитое авто марки Citroen C4. От сильного удара его выбросило в кювет. Посреди проезжей части можно было заметить Renault с изрядно помятыми дверцами.

В Citroen пострадал водитель и трое пассажиров, в том числе дети, возрастом 12 и 15 лет. Их увезли в больницу. Еще одна пассажирка этого же авто погибла на месте от травм, - передает полиция.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

В аварии пострадали дети facebook.com/kyivregionpatrolpolice/facebook.com/kyivregionpatrolpolice/

Причины выясняют следователи facebook.com/kyivregionpatrolpolice/

В то же время в соцсетях уже появилось видео с места аварии. Видно, что приехало две “скорых”, а также спасательная служба. Спасатели помогли извлечь пострадавших из покореженных машин.

Как добавляют очевидцы, на трассе Киев-Одесса в связи с ДТП образовалась огромная пробка.

Напомним, ранее мы писали, что под Одессой выросла гигантская тянучка.