Оккупанты перекрыли пункты пропуска на Донбассе
Два так называемых пограничных поста в Донецкой области оказались блокированы сепаратистами. Ситуация с пересечением линии, отделяющей Украину от самопровозглашенной ДНР, обострилась.
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Об этом во вторник, 30 июня, сообщает пресс-центр госпогранслужбы Украины.
Вооруженные формирования оккупировали дорожные коридоры в районе Марьинки и Новотроицкого. Также прекращено сообщение через пункты пропуска Майорское и Гнутово.
Сейчас попасть на неподконтрольную территорию или оттуда в Украину можно только через КПВВ на разграничительной линии с ЛНР Станица Луганская. Это пешеходный пункт, который работает каждый день с 7:00 до 18:00 – в сторону ДНР, в обратном направлении – с 7:00 до 20:00. За минувшие сутки, 29 июня, пункт в Станице пересекло более 800 человек.
Напомним, ранее мы писали, что “ЛНР“ разблокировала работу КПВВ в Станице.
Оккупация, хуле ...
Единственный еще как-то работающий переход сейчас Станица Луганская - это переход c оккупированной частью Луганской области, для донецких это теперь тоже "заграница" и оккупанты их туда не пускают.