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Оккупанты перекрыли пункты пропуска на Донбассе

Комментариев: 5
На данный момент там действует всего один пешеходный пункт пропуска Станица Луганская.
Открытым остается только один пункт - на линии разраничения с ЛНР
Открытым остается только один пункт - на линии разраничения с ЛНР
dpsu.gov.ua

Два так называемых пограничных поста в Донецкой области оказались блокированы сепаратистами. Ситуация с пересечением линии, отделяющей Украину от самопровозглашенной ДНР, обострилась.

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Об этом во вторник, 30 июня, сообщает пресс-центр госпогранслужбы Украины.

Вооруженные формирования оккупировали дорожные коридоры в районе Марьинки и Новотроицкого. Также прекращено сообщение через пункты пропуска Майорское и Гнутово.

Сейчас попасть на неподконтрольную территорию или оттуда в Украину можно только через КПВВ на разграничительной линии с ЛНР Станица Луганская. Это пешеходный пункт, который работает каждый день с 7:00 до 18:00 – в сторону ДНР, в обратном направлении – с 7:00 до 20:00. За минувшие сутки, 29 июня, пункт в Станице пересекло более 800 человек.

Напомним, ранее мы писали, что “ЛНР“ разблокировала работу КПВВ в Станице.

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Теги: ЛНР, ДНР, сепаратисты, пункт пропуска, блокада, Донбасс, оккупанты
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Комментариев (5)
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hope55    30.06.2020, 16:26
Оценка:  -3
hope55
пусть сидят в резервации
WTF2wtf    30.06.2020, 16:01
Оценка:  +3
WTF2wtf
Раньше десятки тысяч в день проходили при всем жестком контроле с обеих сторон ... а теперь местные вообще как рабы в изоляции.
Оккупация, хуле ...
nfhvyt    30.06.2020, 16:08
Оценка:  -2
nfhvyt
Порохоботы вы где пропали. вас там третьякова кастрировать не начала на подконтрольной территории, а то и оккупантов обсудить некому будет да и минусить уже пора ))))))))
WTF2wtf    30.06.2020, 15:59
Оценка:  +2
WTF2wtf
Какой идиот это пишет?
Единственный еще как-то работающий переход сейчас Станица Луганская - это переход c оккупированной частью Луганской области, для донецких это теперь тоже "заграница" и оккупанты их туда не пускают.
WTF2wtf    30.06.2020, 15:59
Оценка:  +2
WTF2wtf
и не "Майорское" , а Майорск ...
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