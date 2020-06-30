Оккупанты перекрыли пункты пропуска на Донбассе

На данный момент там действует всего один пешеходный пункт пропуска Станица Луганская.

Открытым остается только один пункт - на линии разраничения с ЛНР dpsu.gov.ua

Два так называемых пограничных поста в Донецкой области оказались блокированы сепаратистами. Ситуация с пересечением линии, отделяющей Украину от самопровозглашенной ДНР, обострилась.

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Об этом во вторник, 30 июня, сообщает пресс-центр госпогранслужбы Украины.

Вооруженные формирования оккупировали дорожные коридоры в районе Марьинки и Новотроицкого. Также прекращено сообщение через пункты пропуска Майорское и Гнутово.

Сейчас попасть на неподконтрольную территорию или оттуда в Украину можно только через КПВВ на разграничительной линии с ЛНР Станица Луганская. Это пешеходный пункт, который работает каждый день с 7:00 до 18:00 – в сторону ДНР, в обратном направлении – с 7:00 до 20:00. За минувшие сутки, 29 июня, пункт в Станице пересекло более 800 человек.

Напомним, ранее мы писали, что “ЛНР“ разблокировала работу КПВВ в Станице.



