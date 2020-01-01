ЕС разрешил въезд отдельным категориям украинцев

Общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз сохраняется и с 1 июля, но вводится ряд исключений.

ЕС все же позволил открыть границы для отдельных категорий украинцев

Совет Евросоюза разрешил открыть границу для отдельных категорий украинцев. Об этом сказано в решении Совета ЕС, опубликованном во вторник, 30 июня.

Общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз с 1 июля сохраняется, но появится возможность пересечения границы для отдельных категорий украинских граждан, а также граждан других третьих стран.

Государства-члены имеют право впускать тех, кто едет на учебу; моряков, направляющихся на судно; граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом, а также высококвалифицированных работников из третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

Также сохраняется разрешение на въезд для категорий жителей Украины, которые до сих пор были среди исключений, в частности, членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонных работников; дипломатов и т.д.

Напомним, что ранее ЕС утвердил список стран для открытия границ. Список государств будет пересматриваться каждые две недели согласно утвержденным критериям Евросоюза.

В Минздраве рассказали, когда Евросоюз снимет ограничения на въезд для украинцев. Сейчас же уровень заболеваемости коронавирусом в Украине в несколько раз превышает показатель, необходимый для открытия границы.

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