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ЕС разрешил въезд отдельным категориям украинцев

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Общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз сохраняется и с 1 июля, но вводится ряд исключений.
ЕС все же позволил открыть границы для отдельных категорий украинцев
ЕС все же позволил открыть границы для отдельных категорий украинцев

Совет Евросоюза разрешил открыть границу для отдельных категорий украинцев. Об этом сказано в решении Совета ЕС, опубликованном во вторник, 30 июня.

Общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз с 1 июля сохраняется, но появится возможность пересечения границы для отдельных категорий украинских граждан, а также граждан других третьих стран.

Государства-члены имеют право впускать тех, кто едет на учебу; моряков, направляющихся на судно; граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом, а также высококвалифицированных работников из третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

Также сохраняется разрешение на въезд для категорий жителей Украины, которые до сих пор были среди исключений, в частности, членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонных работников; дипломатов и т.д.

Напомним, что ранее ЕС утвердил список стран для открытия границ. Список государств будет пересматриваться каждые две недели согласно утвержденным критериям Евросоюза.

В Минздраве рассказали, когда Евросоюз снимет ограничения на въезд для украинцев. Сейчас же уровень заболеваемости коронавирусом в Украине в несколько раз превышает показатель, необходимый для открытия границы.

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Теги: ЕС, Украина-ЕС, Евросоюз, граница, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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